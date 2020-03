Covid-19

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) pediu hoje aos clientes bancários que evitem ir às agências e usem canais digitais e telefónicos para contactar o banco e executarem operações.

"Nesta fase, os clientes bancários deverão privilegiar o uso dos canais digitais e telefónicos, evitando, quando tal for possível, o recurso às agências. Esta recomendação aplica-se em especial aos clientes mais vulneráveis como idosos, pessoas com doenças crónicas ou sistemas imunitários enfraquecidos", lê-se no comunicado hoje divulgado pela associação que representa os principais bancos que operam em Portugal.

A APB sugere que operações como transferências bancárias, pagamento de serviços ou carregamentos de telemóveis sejam feitas através do 'site' dos bancos, das 'apps' (aplicações), das caixas da rede multibanco ou das caixas automáticas que há nas agências.