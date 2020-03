Covid-19

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) defendeu hoje que "o Governo não tem de ter receio em tomar decisões de contenção" do surto de Covid-19 para que Portugal "não passe por aquilo que outros países passaram".

"Estamos numa fase importante de contenção da doença. O Governo vai hoje tomar decisões que são decisões importantes para o país e o Governo não tem de ter receio em tomar decisões de contenção porque são mesmo necessárias", disse Miguel Guimarães.

O bastonário da OM, que falava aos jornalistas no Porto à saída de uma reunião com o conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), frisou que todos os setores têm de estar "unidos no objetivo de conter a doença e tratar quem está infetado" nem que isso implique "fazer alguns sacrifícios".