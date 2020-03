Covid-19

A China vai enviar uma equipa de especialistas a Itália para apoiar no combate ao surto do Covid-19, à medida que o país europeu se converte no segundo com mais casos de infeção a nível mundial.

"A China está a preparar-se para enviar uma equipa de médicos especialistas a Itália para trabalhar na prevenção e controlo da epidemia", revelou hoje o porta-voz do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang.

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, disse também, em comunicado, que, "apesar de a China continuar a ter alta procura por equipamento médico (...), vai fornecer máscaras a Itália e redobrar os esforços para exportar material de alta necessidade", face a um pedido das autoridades italianas.