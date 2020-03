Covid-19

O surto de Covid-19 motivou uma quebra de 20% no setor do turismo na Região Autónoma da Madeira, disse hoje o presidente do executivo, vincando que a evolução epidemiológica da doença exige medidas "temporárias e excecionais" no contexto regional.

"No aeroporto, por exemplo, até ao mês de fevereiro estávamos com uma recuperação, face ao ano homólogo, de quase de 8,4% [no movimento] e temos uma quebra de 4%", disse Miguel Albuquerque, indicando que os dados apontam para também uma quebra entre 15 e 20% ao nível da hotelaria e das agências de viagens.

Miguel Albuquerque fez estas declarações numa conferência de imprensa, na Quinta Vigia, sede da Presidência do Governo Regional, no Funchal, onde apresentou várias medidas de recomendação, contingência e resposta para apoiar cidadãos e empresas no arquipélago face ao alastramento da epidemia de Covid-19.