Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) reúne-se na quinta-feira e os mercados esperam que atue para enfrentar os novos riscos económicos que surgiram com a expansão do coronavírus.

Esta reunião destinada a analisar a política monetária da zona euro tem lugar num momento de grande incerteza, uma vez que ainda não são conhecidas as implicações económicas da crise do coronavírus e pode ser o primeiro grande teste à liderança de Christine Lagarde.

Na segunda-feira, as bolsas europeias registaram grandes quedas, com os mercados a recearem uma recessão na sequência da epidemia, um medo agravado ainda pela forte descida do preço do petróleo depois de a Arábia Saudita e a Rússia não terem chegado a acordo sobre um corte na produção.