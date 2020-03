Actualidade

O novo regulamento da bancada do PSD reforça os poderes da direção nacional em matérias como a definição do sentido de voto em referendos, e admite a "exclusão" de deputados por excesso de faltas ou incumprimento de deveres éticos.

A proposta de regulamento interno do grupo parlamentar do PSD a que a Lusa teve acesso, e que terá de ser aprovada por maioria absoluta na reunião da bancada de quinta-feira, determina que a periodicidade das reuniões da bancada passe de quinzenal a mensal, e inclui também novos deveres para os deputados sociais-democratas.

"Exercer as suas funções parlamentares com elevação institucional e no respeito de exigentes padrões éticos e de conduta, abstendo-se de quaisquer comportamentos que, ainda que indiretamente, desprestigiem o Grupo Parlamentar" e "efetivar os compromissos assumidos, por escrito, antes das eleições Legislativas e que foram determinados pela Comissão Política Nacional" passam a ser obrigações dos deputados do PSD, não incluídos na atual versão do regulamento.