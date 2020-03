Covid-19

O Governo da Madeira pondera atuar judicialmente contra dois cidadãos dinamarqueses que se deslocaram à região numa altura em estavam impedidos de viajar, devido a contacto com provável infetado com Covid-19, disse hoje o chefe do executivo.

"É um caso criminoso, do meu ponto de vista, mas o Governo Regional está preocupado que eles fiquem de quarentena nestes 15 dias", afirmou Miguel Albuquerque, vincando que "depois vai ver essa situação".

O governante falava em conferência de imprensa, na Quinta Vigia, sede da Presidência do executivo regional, onde apresentou várias medidas de recomendação, contingência e resposta para apoiar cidadãos e empresas no arquipélago face ao alastramento da epidemia de Covid-19.