Covid-19

As autoridades sanitárias angolanas vão reforçar as medidas de vigilância epidemiológica ao longo da fronteira com a República Democrática do Congo (RDCongo), onde foi confirmado o primeiro caso de coronavírus, foi hoje anunciado.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, o Ministério da Saúde está a acompanhar "com preocupação" o surgimento do primeiro caso de Covid-19 na RDCongo.

"Todavia, estamos a acompanhar a implementação do nosso plano de contingência. O caso na RDCongo é importado, não há ainda a circulação a nível da comunidade, o que poderia levar-nos a reforçar cada vez mais as medidas que estão a ser implementadas ao longo da fronteira", disse Franco Mufinda, em declarações à rádio pública angolana.