Covid-19

A Comissão Europeia disse hoje ter "algum tempo" para adotar as alterações legislativas temporárias de apoio à aviação devido ao novo coronavírus, por as faixas horárias ('slots') para a temporada de verão já terem sido atribuídas às companhias.

Na terça-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou mudanças na regulamentação dos 'slots' de aeroporto - as faixas horárias atribuídas às companhias aéreas para aterrar ou descolar -, explicando que, devido ao "tremendo impacto" do surto de Covid-19 no setor, será possível temporariamente que as transportadoras mantenham estes 'slots' mesmo que não operem voos, acabando, assim, com as operações fantasma.

Porém, estas mudanças legislativas, que surgem sob a forma de emenda ao regulamento da UE sobre as faixas horárias, ainda têm de ter o aval do Parlamento Europeu e do Conselho.