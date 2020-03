Actualidade

O ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho assistiu hoje a um debate na convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), ouviu elogios e desafios, no fim, foi claro ao dizer que está fora da vida política.

"Estou fora da vida política", afirmou o antigo primeiro-ministro, questionado pelos jornalistas, quando já deixava a Culturgest, em Lisboa, onde decorreu o encontro, depois de uma manhã de debates sobre a Europa e as alternativas de direita à extrema-esquerda e esquerda radical, em que foram oradores Miguel Morgado, seu ex-adjunto quanto esteve no Governo (2011-2015), André Ventura, do Chega, e João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, deputados dos dois novos partidos que entraram para o parlamento em 2019.

Logo pela manhã, Paulo Portas, líder do CDS quando ambos estiveram no poder, em aliança, elogiou Passos, saudando-o, quando estava na primeira fila do encontro, como alguém "a quem o país muito deve".