Sporting

Os arguidos Nuno Mendes, conhecido por 'Mustafá', e Bruno Jacinto saíram hoje visivelmente satisfeitos do tribunal de Monsanto, após ouvirem o Ministério Público (MP) pedir a absolvição da autoria moral dos crimes no ataque à Academia do Sporting.

"Não sei qual foi a novidade, para quem assistiu desde o início ao julgamento. O sentimento é de tristeza, porque foram nove meses [de prisão preventiva]. Não mudou tudo hoje, mas estou em liberdade graças a este senhor", afirmou o líder da claque Juventude Leonina, apontando para o seu advogado, Rocha Quintal.

De acordo com o representante de Mustafá, o MP foi "intelectualmente honesto na avaliação" do julgamento, embora tenha recusado nomear "como uma vitória" a indicação da procuradora Fernanda Matias.