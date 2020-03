Covid-19

A Ordem dos Médicos (OM) defendeu hoje que deve ser considerada a hipótese de adiar cirurgias ou consultas não urgentes para proteger doentes no "momento crítico" que Portugal vive relacionado com o surto de Covid-19.

Em declarações aos jornalistas, no Porto, à saída de uma reunião com o conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), o bastonário Miguel Guimarães disse que alguns adiamentos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) podem ser "equacionados até para proteger os doentes e libertar os médicos para poderem trabalhar nos sítios onde são necessários".

"Neste momento, que é um momento crítico, é de considerar a hipótese dos doentes que não têm necessidade absoluta de ser operados, que têm patologias benignas que podem esperar mais dois ou três meses, ou os doentes de consultas externas que estejam marcados para março ou abril e possam ser observados em junho ou julho. Se calhar era bom avançar com esse tipo de medidas para proteger esses próprios doentes", considerou Miguel Guimarães.