Brexit

A próxima ronda de negociações entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), sobre o relacionamento pós-'Brexit' poderão ser adiadas devido ao surto do novo coronavírus Covid-19, admitiu hoje o ministro britânico Michael Gove.

"Tínhamos a expectativa de receber a reunião do comité conjunto no Reino Unido no dia 13 deste mês e que a nossa ronda das negociações [em Bruxelas] ir para a frente, mas recebemos indicações hoje da Bélgica de que pode haver um problema de saúde específico", revelou hoje Gove, durante uma audição com a Comissão parlamentar sobre o Futuro Relacionamento com a UE.

Michael Gove é o ministro do Conselho de Ministros.