Covid-19

As aulas teóricas, teórico-práticas e tutoriais no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) vão decorrer, no mesmo horário, via web, anunciou hoje o estabelecimento, cujas atividades letivas presenciais foram suspensas devido à epidemia do coronavírus.

O ISEC "comunicou hoje por e-mail aos seus estudantes medidas alternativas de ensino para compensar a suspensão [por um período de 15 dias] das atividades letivas presenciais", anunciada na terça-feira devido à epidemia do Covoid-19, afirma o Instituto numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Serão implementadas "metodologias de ensino à distância, através de uma plataforma, com acesso através das credenciais desta escola de engenharia, tanto para docentes, como para estudantes", especifica o ISEC, que é um dos estabelecimentos que integra o Instituto Politécnico de Coimbra.