Sporting

O Ministério Público (MP) pediu hoje a absolvição de Bruno de Carvalho no julgamento da invasão à Academia Sporting, solicitou penas máximas de cinco anos para a maioria dos arguidos, e considerou não provado o crime de terrorismo.

No primeiro dia das alegações finais, a procuradora do MP, Fernanda Matias, considerou ter ficado provado que 41 dos 44 arguidos do processo entraram na academia do clube, em 15 de maio de 2018, pedindo penas máximas de cinco anos para 37 destes, suspensas para os arguidos sem antecedentes criminais, e efetivas para arguidos com cadastro.

Para os restantes quatro, que, segundo o MP, entraram na academia algum tempo depois, foram pedidas multas.