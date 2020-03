Covid-19

A consultora Capital Economics antecipou hoje uma recessão da economia angolana de 3,5% este ano e uma queda de 18% no valor da moeda, devido à descida do preço do petróleo na sequência do surto do novo coronavírus.

"Antecipamos que Angola será a economia que mais vai sofrer com o choque relacionado com o Covid-19", lê-se numa nota sobre o impacto do surto de Covid-19 na África subsaariana, que aumenta a previsão de recessão de 1,5% para 3,5% este ano.

Numa nota enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, a Capital Economics escreve que "a descida dos preços das matérias-primas vai prejudicar as trocas comerciais das economias africanas mesmo que os preços subam um pouco na segunda metade do ano".