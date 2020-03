Covid-19

As restrições internas adotadas pela China no início do surto do novo coronavírus ajudaram a prevenir a propagação da infeção em África, tendo sido identificados e descartados três casos suspeitos em Angola, revelou a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Javier Aramburu, representante da OMS em Angola, considerou hoje que o rastreio de pessoas nos aeroportos tem apenas resultados "relativos" e que, às vezes, "os países precisam de adotar medidas mais rigorosas", nomeadamente aqueles onde se regista grande número de infeções e existe transmissão comunitária (quando não se consegue detetar a origem da infeção).

"A China fez uma restrição interna e a possibilidade de transmissão para fora da China diminuiu muito, o que explica que deixou de haver casos suspeitos", afirmou em declarações à agência Lusa.