Covid-19

Parece um dia de primavera e os turistas aguardam para visitar os monumentos em Belém, em Lisboa. Há muitas pessoas vindas de vários países, como Estados Unidos, Rússia e Malta, e ninguém parece preocupado com o novo coronavírus.

É numa fila extensa à entrada do Mosteiro do Jerónimos que John Yarbrough considera, em declarações à agência Lusa, que "há gripes mais perigosas", demonstrando pouca preocupação com o surto de Covid-19.

"Não estou preocupado. Acho que não é perigoso. Pelo que sei há gripes mais perigosas que provocam mortes", afirma o turista da ilha de Maui, do estado norte-americano do Havai.