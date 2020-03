Covid-19

O Teatro das Figuras, em Faro, anunciou hoje a suspensão da sua programação até ao dia 03 de abril, uma medida que visa combater a propagação da doença provocada pelo novo coronavírus.

A medida, já tomada por outras salas de espetáculos no país, implica o adiantamento de todos os espetáculos e formações agendados a partir de quinta-feira, adiantou fonte da estrutura em comunicado.

"Neste contexto, não serão apresentados os espetáculos Fit (IN), Carminho, 'O Meu Amigo Robô', Romeu & Julieta, Atelier de Construção de Máscaras, Palavras à Solta, 'A Criada Zerlina', Festival Encontros do DeVIR e 'A Flauta Mágica'", lê-se no comunicado.