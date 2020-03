Covid-19

Mais de uma dezena de contentores estão a ser instalados junto ao hospital de campanha que o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, montou para dar resposta ao Covid-19, doença classificada hoje como pandemia.

Conforme a agência Lusa constatou no local, os contentores estão a ser instalados junto às tendas que foram montadas no último fim de semana no perímetro do Hospital de São João, local atualmente delimitado por fitas e identificado com uma placa onde se lê "Atendimento COVID-19".

A agência Lusa contactou o CHUSJ para solicitar esclarecimentos sobre a finalidade dos contentores, mas fonte deste centro hospitalar remeteu uma resposta para mais tarde.