Covid-19

Vários espaços culturais, entre os quais a Culturgest, em Lisboa, o Maus Hábitos, no Porto, e o Gnration, em Braga, decidiram cancelar as iniciativas previstas para as próximas semanas, devido à epidemia de Covid-19.

Vários espaços culturais divulgaram hoje à tarde, pela mesma hora, comunicados nos quais dão conta do cancelamento ou do adiamento de iniciativas agendadas para este mês.

A Culturgest anunciou "o cancelamento dos seus eventos públicos de [quinta-feira] 12 de março até 3 de abril de 2020, na sequência das recomendações e orientações da Direção-Geral da Saúde para contenção da disseminação do novo coronavírus (COVID-19), e de acordo com o seu plano de contingência".