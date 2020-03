Covid-19

A Universidade de Aveiro (UA) anunciou hoje que vai suspender as atividades letivas de 12 a 27 de março, apesar de não haver qualquer caso suspeito de Covid-19 na academia.

Em comunicado, a UA informa que decidiu tomar, como medidas adicionais "a suspensão de todas as atividades letivas na UA, de 12 a 27 de março, a suspensão de todas as deslocações em serviço, até nova informação, e a suspensão de todas as deslocações em serviço previamente autorizadas".

São igualmente suspensos eventos e atividades desportivas, e reuniões de júris de concursos na forma presencial, até nova informação.