Covid-19

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, apelou hoje para que não se faça do novo coronavírus "uma oportunidade para combate político" e "muito menos para desgaste político do Governo".

Augusto Santos Silva participou esta tarde no debate no parlamento sobre as prioridades da presidência do Conselho da União Europeia e a participação de Portugal na Cooperação Estruturada Permanente.

O governante destacou que nas decisões do Conselho Europeu de terça-feira "são também evidentes as preocupações em que do alastramento do vírus e das consequências para a economia europeia, em particular para o setor das viagens, do turismo e para setores industriais que dependem de cadeias globais, dessas consequências não resulte perda em matéria de rendimentos das famílias, em matéria de emprego e em matéria de salário".