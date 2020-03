Covid-19

O presidente da Câmara de Coruche disse hoje que vai pedir o encerramento da Escola Básica 2,3, onde foi confirmado o caso de uma aluna infetada com Covid-19, caso não venha a ser decidida a antecipação das férias a nível nacional.

A aluna da EB2,3 de Coruche, internada na segunda-feira e cujo teste relativo ao surto de Covid-19, conhecido hoje, deu positivo, é filha de uma trabalhadora de uma fábrica de arroz, que contraiu a doença no início do mês, disse o delegado de saúde local, numa conferência de imprensa convocada pelo presidente da Câmara de Coruche (Santarém), Francisco Oliveira, no final de uma reunião da Proteção Civil concelhia.

O autarca afirmou que, na reunião realizada hoje à tarde nos Paços do Concelho, a informação sobre as medidas adotadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente, no âmbito da vigilância ativa das pessoas que tiveram um contacto mais próximo com as três pessoas contaminadas no concelho, foi "tranquilizadora".