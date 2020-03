Actualidade

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), em que são negociados ativos das maiores empresas do Brasil, interrompeu hoje as suas operações por um período de meia hora, após uma queda de mais de 10%.

O recuo superior a 10% aconteceu a cerca de duas horas antes do encerramento do mercado, num novo dia de turbulência internacional.

Esta é a segunda vez em três dias que a Bolsa de Valores de São Paulo suspende as suas operações devido à queda acentuada do Índice Bovespa e causada pelo medo de uma recessão global devido ao avanço do novo coronavírus e à guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia.