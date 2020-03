Covid-19

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou hoje para os cuidados que os cidadãos devem ter nas praias, dado o "considerável aumento de pessoas a frequentar" estes espaços devido às medidas preventivas para contenção do surto de Covid-19.

"A Autoridade Marítima Nacional alerta para a não ida a banhos e recomenda que deverão ser redobrados os cuidados na praia e a adoção de um comportamento de segurança", refere a AMN, num comunicado publicado na sua página na internet.

A AMN justifica este alerta com o facto de ter verificado "um considerável aumento de pessoas a frequentar as praias", na sequência da "adoção de medidas preventivas para a contenção da propagação do novo coronavírus".