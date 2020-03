Covid- 19

Os municípios da Região de Coimbra decidiram hoje por unanimidade restringir o acesso a piscinas municipais e pavilhões desportivos, com exceção dos treinos de atletas de competição, e encerrar um conjunto de equipamentos, na sequência do surto de Covid-19.

As determinações da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra passam por "suspender a realização de eventos em equipamentos municipais, proceder à avaliação casuística da suspensão/restrição da realização de mercados, realizar ações de sensibilização e esclarecimento para as IPSS [instituições particulares de solidariedade social] e associações com a presença dos delegados de saúde, encerrar equipamentos municipais tais como bibliotecas, museus municipais, entre outros, após análise casuística".

Os municípios definiram também incentivar a utilização das plataformas 'on-line' ou outros meios não presenciais para contactar com os serviços camarários e registar todos os cidadãos que contactem com os serviços públicos de responsabilidade das câmaras municipais.