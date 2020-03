Covid-19

As companhias Comédias do Minho e o Teatro do Frio, do Porto, anunciaram hoje o cancelamento das apresentações intercalares da nova da nova coprodução em dez aldeias do Alto Minho, que deveriam começar na quinta-feira.

Em comunicado, as duas companhias justificam o cancelamento com planos de contingência dos municípios de Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, Melgaço, Valença e Monção, no distrito de Viana do Castelo, território de ação das Comédias do Minho.

"O Teatro do Frio e as Comédias do Minho transformam o espetáculo ECO para que o seu encontro com os espectadores possa acontecer nas plataformas de vídeo das redes sociais. A criação desta adaptação, em forma de filme, já está em andamento. A estreia está prevista para uma data da próxima semana, a confirmar em breve", referem na nota.