Covid-19

O Governo vai dar "muito rapidamente" uma resposta "adequada e proporcional" aos casos em que trabalhadores tenham de ficar em casa com os filhos por encerramento de escolas devido ao novo coronavírus, disse hoje o ministro da Economia.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, falava aos jornalistas no final de uma reunião da Concertação Social, que inicialmente tinha como tema o acordo de rendimentos e competitividade, mas que passou, entretanto, a ser sobre as consequências do Covid-19.

Questionado sobre quais as soluções para os trabalhadores que tenham de ficar em casa com os filhos devido ao eventual encerramento de escolas por causa do novo coronavírus, Siza Vieira disse que o Governo vai "muito rapidamente dar uma resposta".