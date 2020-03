Covid-19

A Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros (ARP) disse hoje à Lusa que é "demasiado cedo" para falar em rutura no setor turístico, mas não "descabido", referindo que poderá acontecer em 30 dias.

Questionado pela Lusa sobre se se pode falar de uma rutura no setor, o presidente da ARP, José Luís Carreira, disse que "é demasiado cedo, mas não é descabido", e que "é uma questão de poucos dias", eventualmente 30, "para algumas empresas começarem a ficar em rutura".

"A partir do momento em que as empresas têm todos os tostões contados até este mês, a partir do mês que vem inevitavelmente já não têm nada", admitiu o responsável do setor, acrescentando que com os cancelamentos diários de serviços, as empresas "começam a ficar literalmente paradas".