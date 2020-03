Direitos Humanos

Assassinatos "ilegais ou arbitrários" cometidos pela polícia, corrupção, violência contra minorias e desrespeito pela liberdade de imprensa são exemplos de violações de direitos humanos no Brasil destacados num relatório dos Estados Unidos hoje divulgado.

"Questões significativas de direitos humanos incluíram relatos de assassinatos ilegais ou arbitrários pela polícia estadual, condições de prisão severas e às vezes com risco de vida, tortura (...) O Governo processou oficiais que cometeram abusos. No entanto, a impunidade e a falta de responsabilização das forças de segurança eram um problema, e um processo judicial ineficiente às vezes atrasava a justiça, tanto dos agressores quanto das vítimas", indica o relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre a situação dos direitos humanos no mundo no ano passado.

O documento destaca a existência de vários relatos de "assassinatos ilegais" cometidos pela polícia brasileira, reforçando que, em alguns casos, a polícia empregou "força indiscriminada".