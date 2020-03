Direitos Humanos

Corrupção, violência contra as mulheres e trabalho infantil forçado foram os "problemas significativos" em matéria de direitos humanos em Timor-Leste, em 2019, segundo um relatório publicado hoje pelo Governo dos Estados Unidos da América (EUA).

O relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre direitos humanos no ano passado, divulgado hoje, aponta "a corrupção generalizada entre os funcionários do Governo" de Timor-Leste, nomeadamente com frequentes alegações de "nepotismo" nas contratações.

A polícia e controlo de fronteiras também foram, segundo o relatório, meios para a prática de corrupção, nomeadamente com suborno e abuso de poder.