Direitos Humanos

O Departamento de Estado norte-americano reconheceu hoje medidas tomadas em Cabo Verde para investigar e punir violações dos direitos humanos, mas alertou para as "falhas" que persistem na proteção das crianças e para a violência de género.

No relatório anual do Departamento de Estado sobre os direitos humanos (2019), divulgado hoje em Washington, são identificados como pontos "significativos", na análise sobre Cabo Verde, a "violência contra mulheres e meninas", bem como a "falha do Governo em proteger as crianças da violência e do trabalho em condições precárias".

Por outro lado, o relatório também refere que "o Governo tomou medidas para identificar, investigar, processar e punir funcionários [públicos] que cometeram violações dos Direitos Humanos" e que "a impunidade ocorreu em alguns casos".