Covid-19

A Universidade do Porto vai suspender as aulas presenciais nas 14 faculdades daquela instituição a partir de amanhã e por tempo indeterminado, para combater a propagação da epidemia da doença Covid-19, uma medida que afetará cerca de 32.000 alunos.

De acordo com um comunicado da Universidade do Porto, face à evolução da pandemia do novo coronavírus e "dado o clima crescente de dúvida e alarme social instalado que inviabiliza o normal prosseguimento" das aulas, esta instituição determinou "a suspensão de todas as atividades letivas presenciais" a partir de quinta-feira e "por tempo indeterminado".

Contactada pela agência Lusa, a Universidade do Porto informou que esta medida vai afetar cerca de 32.000 estudantes.