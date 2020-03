Cofina/Media Capital

A Pluris Investments, de Mário Ferreira, e o empresário, dono da Douro Azul, detêm em conjunto uma participação de 2,072% na Cofina, num total de 2.125.200 ações, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a nota, a sociedade e o seu acionista maioritário comunicaram "na presente data, 11 de março de 2020", "as suas aquisições de ações emitidas pela Cofina", que "totalizaram o montante de 2.125.200, em sessão em bolsa".

Depois da compra destes títulos, a Pluris ficou com 2.050.000 ações, representativas de 1,998% do capital da dona do Correio da Manhã, enquanto Mário Ferreira detém 75.200 ações do grupo (0,073%).