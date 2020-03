Covid-19

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) anunciou hoje a "suspensão imediata" das suas competições, como modo de evitar a propagação da pandemia do vírus covid-19.

"A FPV decidiu suspender, com efeitos imediatos, todas as Competições da I, II e III divisões, manter a suspensão de todas as provas nacionais dos escalões de formação e aperfeiçoamento, desde os Infantis até aos Juniores, inclusive", anunciou a instituição.

A Federação Portuguesa de Voleibol diz que continuará "atenta às orientações e informações veiculadas pela Direção-Geral da Saúde, podendo a qualquer momento [...] modificar as medidas agora tomadas, conforme se revele apropriado".