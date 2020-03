COVID-19

A Confederação Nacional de Associação de Pais (Confap) manifestou hoje confiança nas autoridades de saúde, após o anúncio de que o encerramento de escolas será feito "caso a caso", acreditando que esta seja "a melhor decisão".

O Conselho Nacional de Saúde Pública recomendou hoje que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas, devido à pandemia do Covid-19, por determinação das autoridades de saúde, anunciou Jorge Torgal, membro do conselho, após uma reunião deste órgão consultivo do Governo.

Em conferência de imprensa conjunta, em Lisboa, após várias horas de reunião, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, considerou que esta recomendação "faz sentido" e que o encerramento de escolas será feito de forma casuística "analisando o risco, caso a caso, situação a situação".