Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, apelou hoje a uma informação mais rigorosa aos cidadãos em relação ao Covid-19, num dia em que, disse, circularam "muitas notícias sem correspondência com a realidade".

A ministra falava em Lisboa numa conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, na qual foram anunciadas as conclusões de uma reunião do Conselho Nacional de Saúde, lidas pelo professor Jorge Torgal, membro do Conselho.

Marta Temido pediu aos jornalistas que não estimulem o alarme social exagerado. E acrescentou depois: "Não podemos dispersar-nos atrás de boatos. Acreditem em nós, não temos motivos para falar verdade".