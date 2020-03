Covid-19

A Universidade do Algarve (UAlg) anunciou a suspensão de todas as atividades letivas presenciais com efeitos a partir de hoje e até ao dia 27 de março, para evitar a propagação do surto de Covid-19.

Em comunicado enviado à comunicação social na quarta-feira à noite, a instituição refere que, face ao agravar da evolução da pandemia, e "para acautelar a saúde e segurança da comunidade académica, mostra-se necessário tomar medidas excecionais e adicionais ao Plano de Contingência da UAlg para a Covid-19".

No documento, assinado pelo reitor da academia algarvia, Paulo Águas, é anunciado que as unidades orgânicas irão implementar, com caráter de urgência, "meios de ensino a distância, sempre que possível".