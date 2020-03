Covid-19

As aulas presenciais no ISCTE, em Lisboa, estão suspensas a partir de hoje e "devem ser substituídas por modalidade de ensino à distância" com início na segunda-feira, devido à propagação da pandemia da doença Covid-19.

De acordo com um comunicado divulgado pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, a partir de hoje "deixam de ser dadas aulas presenciais" que "devem ser substituídas por modalidades de ensino à distância, de 16 de março em diante, e no mais curto prazo de tempo possível".

O ISCTE acrescenta que, "qualquer que seja a modalidade de ensino à distância escolhida, devem ser asseguradas as horas de contacto coletivo previstas para cada unidade curricular".