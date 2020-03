Actualidade

O Congresso brasileiro anulou na quarta-feira o veto presidencial a um projeto de lei que expande a assistência social e que terá um impacto económico de 20 mil milhões de reais (3,7 mil milhões de euros) este ano.

A medida, que tinha sido vetada pelo chefe de Estado, Jair Bolsonaro, aumenta na prática o número de brasileiros elegíveis para receber o chamado Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a pessoas com deficiência e idosos com baixos rendimentos.

Para receber o auxílio em questão, equivalente ao valor de um salário mínimo mensal brasileiro (1.045 reais, que corresponde a cerca de 193 euros), além de se enquadrarem na referida situação, os cidadãos tinham ainda de contar com um rendimento familiar per capita de até um quarto do salário mínimo (cerca de 48 euros).