Covid-19

O primeiro-ministro de Timor-Leste disse hoje que o país está a "colher o que semeou" em termos de investimento na saúde ao longo dos anos, cujas carências são evidenciadas com a pandemia do Covid-19.

"Agora estamos a colher aquilo que plantámos. Esperamos que daqui para a frente possamos reconduzir melhor todo o nosso investimento no país", disse Taur Matan Ruak, após ser questionado pela Lusa sobre as fragilidades do sistema de saúde de Timor-Leste.

Ainda assim, o chefe do Executivo recordou que a pandemia está a esticar ao limite os sistemas de saúde de países desenvolvidos e que Timor-Leste está a fazer "os esforços possíveis para resolver os problemas" que vão surgindo.