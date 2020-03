Covid-19

As autoridades chinesas detiveram vários suspeitos como parte da investigação sobre o desabamento de um hotel utilizado para colocar pessoas em quarentena devido ao novo coronavírus, informou hoje a imprensa estatal.

Segundo a agência de notícias oficial Xinhua, as investigações preliminares revelaram "graves problemas na construção, reforma, exame e aprovação" do Hotel Xinjia, situado na cidade de Quanzhou, e que servia como local de quarentena para pessoas que tinham tido contacto próximo com infetados pelo Covid-19.

Mais de 70 pessoas estavam dentro do edifício, quando este ruiu, em poucos segundos.