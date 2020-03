Covid-19

O Presidente filipino vai submeter-se hoje a um teste para despistar o novo coronavírus, depois de se ter encontrado com funcionários do seu Gabinete, expostos a pessoas infetadas e que estão agora em quarentena, informou fonte oficial.

Rodrigo Duterte não apresenta sintomas associados à doença Covid-19, mas quer ter certeza de que está saudável e poderá continuar a contactar com o público, disse o senador Christopher Lawrence 'Bong'' Go, um ex-assessor presidencial que ainda acompanha Duterte nas funções oficiais.

"Considerando que alguns membros do Gabinete com quem nos envolvemos regularmente foram expostos a indivíduos que foram testados positivos para o Covid-19 (...) é prudente tomarmos medidas de precaução em conformidade com o conselho das nossas autoridades de saúde", explicou.