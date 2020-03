Covid-19

O presidente do Conselho Europeu disse hoje que é preciso evitar a disrupção económica, após os Estados Unidos terem suspendido os voos provenientes da maioria dos paises europeus, medida que será hoje avaliada pela União Europeia (UE).

"Após a suspensão de voos anunciadas pelo Presidente Donald Trump, vamos hoje avaliar a situação, [mas] a interrupção económica deve ser evitada", frisa Charles Michel numa publicação feita esta madrugada através da conta rede social Twitter.

Na mensagem divulgada horas depois de Donald Trump ter anunciado tal medida, o presidente do Conselho Europeu garantiu que a UE "está a tomar todas as medidas necessárias para conter a propagação do Covid-19, limitar o número de pessoas afetadas e apoiar a investigação", tentando assim responder às inquietações manifestadas pela administração norte-americana.