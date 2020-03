Covid-19

O Governo de Macau apresentou hoje um projeto para a abertura de uma linha de empréstimo com juros bonificados para as pequenas e médias empresas (PME) que enfrentam "grandes dificuldades" devido ao surto do Covid-19.

"As pequenas e médias empresas estão a enfrentar grandes dificuldades" por causa do surto do novo coronavírus, disse em conferência de imprensa o porta-voz do Conselho Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Por essa razão, o Executivo ativou um total de 10 mil milhões de patacas (1,1 mil milhões de euros), sendo que "o limite máximo do montante do crédito cuja concessão de bonificação de juros é autorizada a cada pequena e média empresa é de dois milhões de patacas".