Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, cair 4,22%, para os 4.039,44 pontos.

Também as bolsas de Madrid, Londres, Frankfurt abriram hoje a cair 5,5%, 4% e 5,32, respetivamente.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em baixa, pela quinta sessão consecutiva, com o índice PSI20 a recuar 0,47% para 4.217,44 pontos, em linha com as descidas na Europa.