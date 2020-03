Covid-19

Os vales de consumo eletrónicos para os residentes de Macau, num montante global de 2,2 mil milhões de patacas (243 milhões de euros), vão poder ser usados a partir de 01 maio, anunciaram hoje as autoridades.

Macau "está a sofrer um grande impacto decorrente da infeção por novo tipo de coronavírus" devido a uma grande redução do número de visitantes mas também devido à diminuição do consumo por parte dos residentes, "o que faz com que as atividades de comércio e retalho e a restauração tenham sido gravemente prejudicadas", afirmou o porta-voz do Conselho Executivo de Macau, em conferência de imprensa.

Cada vale de consumo, que tem um valor individual de 3.000 patacas (331 euros), será distribuído através do "Macau Pass", um cartão que normalmente permite o pagamento do autocarro, lojas de conveniência, supermercados, restaurantes, entre outros estabelecimentos comerciais.