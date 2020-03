Actualidade

Três exposições em três locais de Lisboa assinalam, a partir de domingo, as comemorações dos 20 anos da galeria Perve, congregando "Diálogos", entre gerações de artistas, a singularidade do "mestre Figueiredo Sobral" e uma revisitação do acervo desta entidade.

"Diálogos 2.0", a inaugurar no domingo, na 'casa-mãe' da Perve, em Alfama, conta com algumas obras exibidas na secção "Dialogues" da London Art Fair 2020, apresentada em janeiro deste ano na capital britânica.

Reúne três gerações de artistas, entre os quais Reinata Sadimba (Moçambique, 1945), Ivan Villalobos (Chile, 1975), Javier Félix (Colômbia, 1976) e Liudvika S. Koort (Lituânia,1994), que terão obras expostas na mostra, com o objetivo de pôr em diálogo "artistas representados ao longo de vinte anos naquela galeria em Alfama".