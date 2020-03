Actualidade

A bolsa de Lisboa segue a cair 5,39%, alinhada com as congéneres europeias, com a EDP a perder mais de 7% e todos os títulos a negociarem no vermelho.

Pelas 08:50, o principal índice de referência, o PSI20, seguia a recuar 5,39% com 18 títulos em baixa.

A Corticeira Amorim e a EDP eram as empresas que mais recuavam 9,24% e 7,02% para 8,05 euros e 3,75 euros.